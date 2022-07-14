Кызыл, , 14:09 — REGNUM В Туве состоялась церемония вручения орденов Мужества родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Орден Мужества

За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента России посмертно награждены рядовые Шляков Р., Ростовский А., Коваль В., ефрейторы Шагдыр Д., Сан-оол С., сержанты Даржай С., Симчитмаа А-Х., а также старший лейтенант Оюн Э.

Государственные награды родственникам военнослужащих вручили зампред правительства Тувы Тимур Куулар и председатель Верховного хурала Кан-оол Даваа.