Москва, 14 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. США упиваются своей мнимой исключительностью и готовы диктовать всему миру, что есть хорошо, а что плохо. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Дмитрий Медведев

«Америка чем дальше, тем больше стремится присвоить себе право Верховного Арбитра международной морали и законности. Гроссмейстера международных политических игрищ. Безгрешного Предстоятеля среди якобы равных клириков и их паствы. И при этом неподсудного и безнаказанного. Упиваясь своей мнимой исключительностью, США готовы беспрестанно указывать всему миру, что хорошо и что плохо. Какая демократия «полезна», а какая не годится, потому что не по заокеанским лекалам скроена и не по англосаксонским размерам сшита», — написал Медведев.

По его словам, США так действуют, поскольку думают, что именно они «и есть светоч демократии»: «Именно они лучшие, они исключительные. И об этом почти с нацистским восторгом говорит большая часть американской элиты и их британские прихвостни. И не только они. Клевретов у них хватает. Даже у нас».