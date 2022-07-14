Барселона, Испания, 14 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» продлил контракт с нападающим Усманом Дембеле. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба команды.

S. Plaine Усман Дембеле

Отмечается, что новое соглашение между 25-летним французским футболистом и «Барселоной» рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В сезоне 2021/22 он сыграл в 21 матче чемпионата Испании, забил один гол и отдал 13 результативных передач.