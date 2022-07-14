Москва, 14 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Предвыборные заявления кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о намерении «обеспечить поражение России» на Украине говорят о ее болезненных амбициях и крайней агрессивности, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Подобные заявления говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях», — заявила она на брифинге.

Захарова также напомнила о ситуации в самой Британии в экономической, финансовой и социально-экономической сферах.

Она отметила, что британские власти «прибегают к этой антироссийской риторике, к агрессии риторики, чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они (политики) приняли решения, которые ударили по жизни британцам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова сравнила многочисленные выдвижения кандидатур на пост премьер-министра Великобритании с эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

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