Ачинск, Красноярский край, , 14:04 — REGNUM В городе Ачинске мужчина оформил кредит на сумму более 1,5 млн рублей и перевёл их мошенникам. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

В полицию Ачинска обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. «Банкир» сообщил, что злоумышленники якобы пытаются оформить кредит на имя мужчины. Звонивший заявил, что для предотвращения действий аферистов нужно обратиться в отделение банка и самостоятельно оформить кредит на максимальную сумму. Деньги необходимо будет перевести на «безопасный счёт».

Потерпевший выполнил все рекомендации «банкира». Он взял кредит на сумму более 1,5 млн рублей, затем перевёл полученные деньги на указанный счёт разными частями. Однако на следующий день ачинцу снова позвонили и сообщили, что подобную процедуру необходимо проделать в офисе другого банка, так как злоумышленники пытаются оформить кредит вновь. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, пожилая жительница Абакана лишилась денег, поверив мошенникам.

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