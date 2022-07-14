Ставрополь, 14 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На курортах Кавказских Минеральных Вод реализуют инвестпроекты на 60 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство санаториев и гостиниц, развитие инфраструктуры в период до 2025 года, сообщила ГТРК «Ставрополье».

АО Кавказ. РФ Символ Кавминвод

Только в 2021 году было реализовано около 30 инвестиционных проектов, направленных на улучшение курортной инфраструктуры. С созданием особых экономических зон на территории Кавминвод власти Ставропольского края рассчитывают на еще больший рост количества санаториев, гостиниц, бальнеолечебниц, медицинских и оздоровительных центров, так как привлечь инвесторов помогут федеральные и региональные льготы, действующие в ОЭЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, развивать курорты Кавминвод помогает и курортный сбор, введенный в 2018 году. За все время было собрано более 1,1 млрд рублей, которые пошли на благоустройство городов-курортов.