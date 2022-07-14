Москва, 14 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года число DDoS-атак на российские компании существенно выросло. Об этом сообщается в исследовании компании по кибербезопасности StormWall.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

В исследовании говорится, что по сравнению с первым полугодием 2021 года число кибератак на российские компании выросло в 15 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, кибератака на сайт государственной корпорации «Роскосмос» была отбита специалистами и оказалась безрезультатной.