Нижняя Тура, Свердловская область, 14 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Нижней Туре Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающей компании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В период с 2017 по 2019 года жители многоквартирного дома перечислили управляющей компании около 30 млн рублей. Деньги должны были поступить на счёт ресурсоснабжающей организации, однако управляющая компания часть средств присвоила. Размер ущерба составил более 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.