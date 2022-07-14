Москва, 14 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Многие американские политики принимают роман писателя Джорджа Оруэллла «Скотный двор» как руководство к действию. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Джордж Оруэлл

«Книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор» — произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально, как руководство к действию. Или инструкцию по эксплуатации себе подобных. На своих деньгах Америка начертала пафосное In God we Trust. На самом же деле ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». Это, можно сказать, суть американского понимания демократии», — написал Медведев.

По его словам, подобная «скотская модель мироустройства» крайне проста — «как и правила хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна (сильно напоминающего роль Британии), который на ферме наводил пропаганду и агитацию»: «Всем всё нельзя. А вот США — всё можно. Если кто-то не согласен, он будет лишён пайка, задавлен или отправлен на скотобойню».