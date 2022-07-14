Москва, , 14:02 — REGNUM В российских вузах будут созданы стартап-студии. Об этом 14 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство утвердило правила предоставления субсидий, которые будут направлены на создание в 15 российских вузах университетских стартап-студий, а также на их развитие и популяризацию», — заявил Мишустин.

«Благодаря этому молодые специалисты и учёные смогут сформировать нужные предпринимательские навыки, и уже во время учёбы внедрять свои технологические решения в производстве, реализовывать конкретные бизнес проекты», — указал он.

По его словам, в текущем трёхлетнем бюджете на эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей.