Волгоград, 14 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Новым уполномоченным по правам ребёнка в Волгоградской области стал Евгений Ковшиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе парламента региона.

https://volgoduma.ru Евгений Ковшиков

Соответствующее решение принято на заседании облдумы по итогам тайного голосования. Кандидатура Евгения Ковшикова была внесена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и согласована уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. С 2016 года Евгений Ковшиков был заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Волгоградской области.

Нина Болдырева, которая занимала пост регионального омбудсмена с 2006 года, досрочно сложила свои полномочия по личному заявлению.