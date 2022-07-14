Рига, , 14:00 — REGNUM Латвийский Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к Закону «Об энергетике», с 1 января 2023 года запрещающие поставки российского природного газа в республику. Об этом 14 июля сообщает издание Baltnews в своём телеграм-канале.

Флаг Латвии

«Сегодня Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону «Об энергетике», которые предусматривают, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены», — говорится в сообщении.

При этом накануне министр экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила, что запасов газа в стране хватит до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля государственная земельная служба Латвии пересчитала кадастровую стоимость недвижимости на 2023 год. В 2025 году сумма налога на недвижимость может вырасти примерно вдвое.