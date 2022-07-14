Москва, 14 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что передача данных от Банка России к МВД в рамках сотрудничества по пресечению мошеннических действий не должна основываться на межведомственном соглашении, передает корреспондентИА REGNUM14 июля.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вменить в обязанность Банка России на основании полученных от МВД сведений предоставлять информацию о случаях и попытках осуществления переводов денег без согласия клиента. Согласно документу, форма и порядок передачи сведений будет определяться межведомственным соглашением.

«Отнесение норм, определяющих механизм обмена информацией, на уровень межведомственного соглашения, не позволяет сделать однозначный вывод о том, кто и при наличии каких оснований будет уполномочен направлять соответствующие запросы в Банк России, а также получать информацию из базы данных Банка России. В связи с чем, неясно, будет ли соблюден режим сохранения конфиденциальности тайны следствия и иной охраняемой законом тайны в случае передачи таких сведений», — говорится в заключении комитета.

Также в своем заключении комитет указал, что поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении. Ожидается, что документ будет рассмотрен на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.