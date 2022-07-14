Новосибирск, 14 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Новосибирске в конце августа на городские маршруты общественного транспорта выйдут 50 новых автобусов. «Нефазами» пополнился парк муниципального предприятия «Новосибгортранс», сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Vario Solo Автобус «Нефаз-5299»

«Это последняя партия из 150 машин, которые мы приобрели по лизинговому соглашению, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Таким образом, в течение последних двух лет муниципальное автотранспортное предприятие получило 205 новых автобусов. Это существенная прибавка, которая позволит нам обеспечить комфорт пассажиров и бесперебойное движение транспорта по графику».

Для размещения новы автобусов автотранспортное предприятие подготовило дополнительную площадку в районе ОбьГЭС.