Томск, 14 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Жителей Томска предупредили о возможных перебоях с телерадиовещанием в течение двух ближайших недель. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

(сс) Marcos Ramírez Пульт от телевизора

С 13 по 29 июля специалисты будут обследовать состояние телебашни, а затем покрасят её.

«Поэтому с 9:00 до 17:00 в рабочие дни некоторые радиостанции и цифровые мультиплексы могут отсутствовать в эфире», — отметили в администрации.

Кроме того, в областном радиотелевизионном передающем центре попросили горожан не парковать транспорт рядом с телебашней.