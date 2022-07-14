Сыктывкар, 14 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Республику Коми прибыла группировка Федеральной Авиалесоохраны для ликвидации вспышки лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

В настоящее время в республике зафиксирован 41 лесной пожар на площади 1 315 га, из них локализовано 3 пожара на площади 296 га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка сложилась в Удорском и Княжпогостском районах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 13 июля в лесах Коми введен режим ЧС.