Киев, 14 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Присутствие ОБСЕ в Киеве будет расширено в ближайшие недели. Об этом сообщил 14 июля постоянный представитель США при организации Майкл Карпентер.

ОБСЕ

В марте с территории Украины эвакуировали представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Карпентер рассказал, что присутствие организации будет восстановлено в течение месяца.

«Фактически сейчас есть небольшое присутствие в Киеве, в дальнейшем оно будет восстановлено в большем масштабе», — приводят слова представителя украинские СМИ.