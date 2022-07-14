Джакарта, , 13:56 — REGNUM Правительство Индонезии временно прекращает трудоустройство индонезийских работников в Малайзии, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

В МИД Индонезии заявили, что временная приостановка была осуществлена, потому что было доказано, что Малайзия нарушила соглашение, согласованное двумя министрами труда 1 апреля. Трудящиеся-мигранты, которые уезжают в Малайзию не проходят правильные этапы подготовки.

Официальная система найма, согласованная между странами, осуществляется через систему одноканального трудоустройства. Это единственная законная система найма, поскольку она регулирует размер заработной платы для социального обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что стране повезло, потому что цены на основные экспортные товары выросли во всем мире, что привело к резкому увеличению доходов.

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