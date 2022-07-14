Курск, , 13:56 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

14 июля выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 787 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 858 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки.

Всего скончались 2492 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.