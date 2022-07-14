Краснодар, , 13:53 — REGNUM Трое жителей Анапы признаны виновными в жестокой расправе над мужчиной, один из них также признан виновным в изнасиловании сожительницы убитого. Решение 14 июля вынес Краснодарский краевой суд, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд

Как установлено судом и следствием, подсудимые Михаил Б., Евгений С. и Иван М. в январе 2021 года перевозили мебель в квартиру на Анапском шоссе, которую снимала молодая пара. После этого хозяева пригласили мужчин отметить переезд. В ходе застолья Б. начал оказывать знаки внимания хозяйке. Это не понравилось её сожителю, тогда Б. ударил его, а С. и М. продолжили избиение. Б. изнасиловал женщину под угрозой убийства её сожителя. После изнасилования преступники в течение четырёх часов убивали хозяина — его избивали, наносили удары ножом и в итоге задушили ремнём.

В последнем слове М. полностью признал вину и попросил прощения у матери убитого. С. заявил, что совершил убийство один. Б. не признал вину ни в убийстве, ни в изнасиловании.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал всех троих виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: Б. — на срок 19 лет с ограничением свободы на один год и девять месяцев, С. — 15 лет с ограничением на один год, М. — на 13 лет с ограничением на один год. Приговор в законную силу не вступил.