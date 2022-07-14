Таллин, 14 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум.

Lina Arnautova Ралли

В четверг, 14 июля, в южной Эстонии пройдет церемония начала этапа Чемпионата мира по авторалли WRC. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Эстонский этап уже третий год входит в календарь соревнований. В течение четырех дней участников ожидают 24 гоночных заезда общей протяженностью 313,84 километра. Эстонский Национальный Музей в качестве зоны технического обслуживания будет принимать лучшие раллийные команды мира и организаторов Rally Estonia.

В субботу, 18 июля, состоятся скоростные заезды Rally Estonia, в которые включен известный многим автогонщикам трамплин Алакюла, зрительская зона Труута и трасса для ралли-кросса Кульбилоху. Финишировать гонщики будут на острове Лейго.

Как отмечается в пресс-сообщении, впервые у эстонских любителей автогонок появится возможность увидеть новое поколение гибридных автомобилей Hyundai i20 N Rally1, которыми управляют чемпионы мира по ралли 2019 года и трехкратные победители Rally Estonia, эстонцы Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.