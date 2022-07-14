Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль подписал контракт с бразильским клубом «Фламенго». Об этом 14 июля сообщила пресс-служба команды.

Дмитрий Садовников Артуро Видаль

На какой срок подписан контракт с 35-летним футболистом, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля миланский «Интер» объявил о расторжении контракта с Видалем, который выступал за команду с 2020 года.

В составе «Интера» Видаль стал чемпионом Италии в сезоне 2020/21, обладателем кубка (2021/22) и суперкубка страны (2021). Ранее он выступал за немецкие «Байер» и «Баварию», итальянский «Ювентус» и испанскую «Барселону».