Владимир, 14 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области 14 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 453 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 682 пациента, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 3492 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.