Черкесск, , 13:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 16 июля стартует ежегодный бизнес-форум «Start-2022». Его участниками станут около 150 человек, в том числе предприниматели, представители органов власти, эксперты, сообщили в пресс-службе одного из институтов развития Северного Кавказа — компании «Кавказ. РФ»

Канатная дорога в Архызе E.zhigalo

Форум пройдет на территории курортного поселка «Романтик» в Архызе. В 2022 году он проводится под знаком 100-летия Карачаево-Черкесии и пятилетия центра «Мой бизнес». Его организатором является Минэкономразвития РФ при поддержке правительства Карачаево-Черкесии. Цель форума — повышение престижа предпринимательства, а также поддержка инициатив бизнесменов, привлечение к участию в малом и среднем бизнесе (МСБ) молодежи.

Участники мероприятия будут работать по трем направлениям: «IT — решения для МСП», «Креативная экономика» и «Деловая игра». Вопросы участия в предпринимательстве и поддержки его со стороны властей будут рассмотрены в ходе пленарной дискуссии на тему «Новая реальность — новые стратегии».