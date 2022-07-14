Ижевск, 14 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Жительница Можги обратилась в полицию с сообщением о краже у нее дистанционным способом более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По словам 44-летней женщины, ей позвонил неизвестный, который представился следователем из Москвы и сообщил о попытке оформить на ее имя кредит на 2,6 млн рублей. Лжеследователь отметил, что взять кредит злоумышленникам не удалось, но теперь они имеют доступ к ее личному кабинету в интернет-банке. Для предотвращения незаконных транзакций ей предложили взять кредит на максимально возможную сумму, но не называть причину займа в банке.

Женщине удалось взять кредит на 2,253 млн рублей, которые она перевела несколькими суммами на указанный звонившими «безопасный счет».

На следующий день ей позвонили снова, убеждая взять кредиты в других банках, тогда женщина и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Ижевска обратился 48-летний местный житель, сообщив о краже у него денежных средств. Пытаясь заработать на криптовалюте, он потерял 333 тыс. рублей.

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