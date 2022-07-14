Белград, 14 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В случае, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, заявил глава Сербии Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует его агенство Sputnik.

Однако какое именно это будет предложение, Вучич не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России.

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