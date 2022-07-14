Москва, , 13:49 — REGNUM Закон, согласно которому российские органы власти обязаны создавать свои официальные страницы в социальных сетях, подписал президент России Владимир Путин. Документ 14 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

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При этом сиротствующие изменения внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в отдельные российские законодательные акты.

Также названный закон обязует российские органы власти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях для того, чтобы размещать в них актуальную информацию о своей деятельности.

Кроме того, в документе даётся определение того, что такое «официальная страница» и добавляется, что их также обязаны создавать организации, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, максимальное наказание по которой составит до семи лет лишения свободы.