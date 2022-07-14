Волгоград, 14 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки 25 ковид-пациентов выписаны с выздоровлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 122 827 жителей. Выздоровели 118 776 человек. Скончались от осложнений при коронавирусе 3 415 пациентов.

За сутки в ковид-стационары госпитализировано 10 рязанцев.