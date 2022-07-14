Липецк, 14 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Липецкой области 14 июля выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрирован 153 тыс. 291 случай заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 1 человек выписан, в том числе 30 — за последние сутки.

За весь период скончались 3798 человек. Подтвержден один новый летальный случай.