Копенгаген, , 13:53 — REGNUM В Дании зарегистрирован первый случай высококонтагиозного варианта коронавируса BA.2.75. Об этом 14 июля со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны написала газета Aftonbladet.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

BA.2.75 является новым подштаммом «Омикрона», который был обнаружен у гражданина Дании, ранее побывавшего в южной Европе.

Данный подвид «Омикрона» ранее уже был выявлен в Германии, Великобритании и Соединенных Штатах. Впервые он был открыт в Индии.

12 июня на BA.2.75 приходилось 2% от всех случаев заражения коронавирусом в Индии, а примерно через месяц — уже 23%.

«В некоторых странах этот подштамм заразил больше людей, чем другие известные подштаммы, но неясно, будет ли он конкурировать с BA.5 в Дании», — отмечается в сообщении министерства здравоохранения на странице в соцсети Twitter.