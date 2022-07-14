Копенгаген, 14 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Дании зарегистрирован первый случай высококонтагиозного варианта коронавируса BA.2.75. Об этом 14 июля со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны написала газета Aftonbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

BA.2.75 является новым подштаммом «Омикрона», который был обнаружен у гражданина Дании, ранее побывавшего в южной Европе.

Данный подвид «Омикрона» ранее уже был выявлен в Германии, Великобритании и Соединенных Штатах. Впервые он был открыт в Индии.

12 июня на BA.2.75 приходилось 2% от всех случаев заражения коронавирусом в Индии, а примерно через месяц — уже 23%.

«В некоторых странах этот подштамм заразил больше людей, чем другие известные подштаммы, но неясно, будет ли он конкурировать с BA.5 в Дании», — отмечается в сообщении министерства здравоохранения на странице в соцсети Twitter.