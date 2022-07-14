Сеул, , 13:50 — REGNUM Новый посол США в Южной Корее Филип Голдберг назвал Сеул лучшим партнёром Вашингтона, выразив намерение расширять и углублять двусторонний союз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление американского посла.

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Данное заявление он сделал 13 июля на приёме по случаю Дня независимости США.

Посол подчеркнул, что США будут стремиться укреплять совместную безопасность, основы которой были заложены 70 лет назад, чтобы вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза, основанного на общих ценностях, таких как демократия, верховенство закона и права человека.

В ответной речи министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин отметил, что две страны могут «написать следующую главу в истории успешного двустороннего союза», а также подчеркнул необходимость укрепления двустороннего альянса для преодоления различных региональных и глобальных проблем.

В мероприятии приняли участие более 200 человек, включая командующего ВС США в Южной Корее Пола Лакамера.

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