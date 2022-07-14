Алапаевск, Свердловская область, , 13:43 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом 14 июля сообщает региональное УГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла ранним утром. Водитель автомобиля ВАЗ-21 124 проезжал нерегулируемый перекрёсток, начал совершать обгон и не уступил дорогу машине «Лифан». Пострадали оба водителя и две несовершеннолетние пассажирки из «ВАЗ». Водитель последнего находится в реанимации.

Девушки 2004 и 2006 года рождения пояснили полицейским, что не помнят, как оказались в машине. По их словам, они отмечали день рождения подруги и распивали спиртные напитки. Ни они, ни водитель не были пристёгнуты.