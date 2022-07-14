Москва, 14 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня уничтожены высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

Отмечается, что РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены днём 13 июля.

Кроме того, за сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в Березнеговатом Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в Краматорске ДНР.

Также поражено три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки ДНР и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21-м районе.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены батарея РСЗО залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в Николаевке ДНР, артиллерийский взвод американских гаубиц М-777 на огневых позициях в Первомайском Харьковской области.