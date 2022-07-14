Братск, Иркутская область, 14 июля 2022, 13:43 — REGNUM В Иркутской области разбираются с причинением телесных повреждений одному из отдыхающих в детском оздоровительном лагере при санатории «Юбилейный» в Братске. Как сообщает 14 июля телеграм-канал правительства региона, участниками конфликта были мальчики 8–10 лет.

Кулак
Кулак
Pixabay.com

«Конфликт между детьми сопровождался избиением ребенка другими детьми на протяжении не одного дня. Педагоги не придали значение, перевели ребенка в другой отряд и успокоились. Между тем побои продолжились, и неизвестно чем бы это закончилось, если б ребенок не позвонил маме и не попросил ее забрать его домой. Приехав в санаторий и увидев своего ребенка со следами побоев на лице и теле, мама обратилась в правоохранительные органы для принятия мер в отношении обидчиков», — пояснила детский омбудсмен Приангарья Татьяна Афанасьева.

Сам пострадавший мальчик рассказал, что подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой: кто-то держал, кто-то бил, пинали ногами, в живот, «девочек били мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков».

Председатель комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления Братска Марина Зубакова доложила, что как только стало известно об инциденте, представители комиссии, полиции и прокуратуры выехали в учреждение. Опросили детей, изучили необходимые документы. По итогам проверки будет сформулировано заключение.

Члены областной комиссии отметили, что сотрудники всех учреждений отдыха и оздоровления должны осуществлять тщательный контроль за досугом детей. Главному врачу санатория «Юбилейный» рекомендовано применить не только меры дисциплинарного взыскания, но и принять управленческие решения.

«Необходимо провести педагогическое расследование. Выяснить, где находились педагоги, где находились вожатые во время конфликта. Дисциплинарное взыскание должно быть применено не только к руководителю лагеря, но и непосредственно к воспитателям, работающим с детьми», — отметила заместитель председателя комиссии Татьяна Плетан.

Комиссии по делам несовершеннолетних Железногорск-Илимского района также рекомендовано проверить надлежащие исполнение родительских обязанностей и провести профилактическую работу с семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту поступившего заявления о том, что в государственном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска» 12-летний воспитанник данного учреждения насиловал младших детей (3−5 лет от роду).

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