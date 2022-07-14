Братск, Иркутская область, , 13:43 — REGNUM В Иркутской области разбираются с причинением телесных повреждений одному из отдыхающих в детском оздоровительном лагере при санатории «Юбилейный» в Братске. Как сообщает 14 июля телеграм-канал правительства региона, участниками конфликта были мальчики 8–10 лет.

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«Конфликт между детьми сопровождался избиением ребенка другими детьми на протяжении не одного дня. Педагоги не придали значение, перевели ребенка в другой отряд и успокоились. Между тем побои продолжились, и неизвестно чем бы это закончилось, если б ребенок не позвонил маме и не попросил ее забрать его домой. Приехав в санаторий и увидев своего ребенка со следами побоев на лице и теле, мама обратилась в правоохранительные органы для принятия мер в отношении обидчиков», — пояснила детский омбудсмен Приангарья Татьяна Афанасьева.

Сам пострадавший мальчик рассказал, что подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой: кто-то держал, кто-то бил, пинали ногами, в живот, «девочек били мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков».

Председатель комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления Братска Марина Зубакова доложила, что как только стало известно об инциденте, представители комиссии, полиции и прокуратуры выехали в учреждение. Опросили детей, изучили необходимые документы. По итогам проверки будет сформулировано заключение.

Члены областной комиссии отметили, что сотрудники всех учреждений отдыха и оздоровления должны осуществлять тщательный контроль за досугом детей. Главному врачу санатория «Юбилейный» рекомендовано применить не только меры дисциплинарного взыскания, но и принять управленческие решения.

«Необходимо провести педагогическое расследование. Выяснить, где находились педагоги, где находились вожатые во время конфликта. Дисциплинарное взыскание должно быть применено не только к руководителю лагеря, но и непосредственно к воспитателям, работающим с детьми», — отметила заместитель председателя комиссии Татьяна Плетан.

Комиссии по делам несовершеннолетних Железногорск-Илимского района также рекомендовано проверить надлежащие исполнение родительских обязанностей и провести профилактическую работу с семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту поступившего заявления о том, что в государственном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска» 12-летний воспитанник данного учреждения насиловал младших детей (3−5 лет от роду).

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