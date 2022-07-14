Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Ожидается, что в 2022 году в Швеции будет самый низкий рост ВВП во всем ЕС. Об этом 14 июля написала газета Aftonbladet со ссылкой на новый прогноз Европейской комиссии по росту экономики и инфляции.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

По оценкам Европейской комиссии, шведская экономика в 2022 году вырастет всего на 1,3%. В 2023 году, рассчитывает Еврокомиссия, ВВП Швеции вырастет на 0,8%.

В 2022 году инфляция в Швеции составит 6,6%. В следующем году она снизится до 3,6%.

«Ожидается, что рост частного потребления останется слабым и в 2023 году, поскольку домохозяйства с заемными средствами сталкиваются с двойной проблемой повышенной инфляции и повышения процентных ставок, особенно по жилищным кредитам», — говорится в отчете Еврокомиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции заявили, что ситуация в экономике стала «более мрачной»