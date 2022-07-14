Новосибирск, , 13:42 — REGNUM В Новосибирске стартовал проект «Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия». Об этом сообщили в мэрии города.

Студенты-медики из разных регионов страны в течение полутора месяцев будут работать в лечебных учреждениях муниципалитета.

«В предыдущие годы отряд работал в очень непростой, прямо скажем, боевой остановке пандемии. Бойцы помогали городу бороться с этой напастью и успешно справились с задачей», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В городской администрации уточнили, что с 11 июля по 25 августа участники проекта будут работать в качестве младшего и среднего медицинского персонала в медицинских учреждениях. В медицинском отряде 152 студента из 15 регионов страны: Новосибирской, Иркутской, Новгородской, Оренбургской, Смоленской, Нижегородской, Воронежской, Томской, Омской областей, Мордовии, Чувашии и Башкирии, Алтайского, Забайкальского и Пермского краёв.