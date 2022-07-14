Москва, 14 июля 2022, 13:42 — REGNUM Усиливающийся интерес к участию крупных и влиятельных стран в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) радует. Об этом 14 июля заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
Эксперт напомнил, что после недавнего саммита БРИКС соответствующие заявки подали Аргентина и Иран; теперь речь об этом ведут Саудовская Аравия, Египет и Турция.
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«БРИКС реально становится вторым полюсом мировой политики, но должен стать первым и основным. Для этого, однако, необходима победа нашей страны в противостоянии Западу и на Украине, в прямом военном столкновении, и в экономической войне, и внутри самой России», — считает Демурин.
Он подчеркнул, что «без этой победы БРИКС обречён; один Китай или даже Китай вместе с Индией это объединение не вытянут».
«Уверен, что это понимают не только в России, но и во всём мире. Соответственно, Запад скрежещет зубами и делает всё, что в его силах, для подрыва БРИКС. Его линия на недавнем саммите «Группы двадцати» — ещё одно тому свидетельство», — указал эксперт.
«С другой стороны, как мы видим, важные региональные державы к нему тянутся. Значит, понимают, чем всё у нас в противостоянии с США и их союзниками закончится», — добавил обозреватель агенства.