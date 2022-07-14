Таллин, , 13:41 — REGNUM

Евро

Новое правительство Эстонии готово пойти по пути перерасхода государственных средств на цели, которые не принесут пользы в долгосрочной перспективе. Об этом лидер оппозиционной партии «Эстония 200» Кристина Каллас заявила порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Каллас, ссылаясь на опубликованную экономическую оценку Института конъюнктуры, отметила, что в следующие шесть месяцев экономика Эстонии продолжит снижаться. Это означает, что не позднее начала нового года людям и предприятиям потребуется серьезная поддержка, поскольку, вероятно, предстоит волна банкротств и рост безработицы.

Когда это случится, в госказне, по словам Каллас, может не оказаться средств, поскольку правительство уже распланировало увеличившиеся налоговые поступления. В качестве примера она привела семейные пособия.

«Увеличение семейных пособий очень большое. Такая раздача денег людям не решает проблемы, связанные с воспитанием детей в Эстонии. Эти проблемы, в основном, связаны с доступностью услуг — достаточно ли мест в детских садах, доступно ли обучение в школе и достаточно ли близко к дому расположена школа. Денег на это сейчас нет», — считает она.

Каллас заявила, что новое правительство увеличивает дефицит бюджета, который и без того достаточно велик: »Он будет увеличен еще больше, то есть будущим поколениям придется нести очень большие расходы. Это путь Греции. В один момент мы обнаружим, что у нас очень большой госдолг, а реформы не проводились десятилетиями».

По ее мнению, Эстонию при новом правительстве ждет ситуация, когда расходы станут непосильными, а страна будет неспособна обслуживать даже проценты по долгу: «Я считаю это безответственным».

Каллас также призвала сократить расходы на государственные структуры и число чиновников, активнее переходить на цифровое делопроизводство. Построение гораздо более эффективного цифрового государства позволит Эстонии ежегодно экономить 150-300 млн евро, заявила Каллас.