Ставрополь, , 13:40 — REGNUM Ставропольские курорты получили за время введения эксперимента по курортному сбору более 1,1 млрд рублей. Собранные средства пошли на приведение в порядок территорий городов-курортов Кавказских Минеральных вод. Власти края рассчитывают на продолжение эксперимента, который вводился в 2018 году и должен был завершиться в 2022 году, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Сысоев.

Кавминводы Telegram-канал главы Ставропольского края

По его словам, в текущем году на Ставрополье отдохнули уже более 660 тыс. человек, что значительно больше, чем годом ранее в тот же период.

«Курорты начинают приобретать некий лоск в той части, где происходит обустройство. Конечно, далеко до идеала, и нужно все города приводить в порядок: и коммунальную инфраструктуру, транспортную обеспеченность, строить новые средства размещения. Поэтому курортный сбор — это только малая часть, но очень важная», — приводит слова министра пресс-служба главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ставрополья планировали отменить взимание курортного сбора для местных жителей.

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