Ставрополь, 14 июля 2022, 13:40 — REGNUM Ставропольские курорты получили за время введения эксперимента по курортному сбору более 1,1 млрд рублей. Собранные средства пошли на приведение в порядок территорий городов-курортов Кавказских Минеральных вод. Власти края рассчитывают на продолжение эксперимента, который вводился в 2018 году и должен был завершиться в 2022 году, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Сысоев.
По его словам, в текущем году на Ставрополье отдохнули уже более 660 тыс. человек, что значительно больше, чем годом ранее в тот же период.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ставрополья планировали отменить взимание курортного сбора для местных жителей.
Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье отменят курортный сбор для жителей края