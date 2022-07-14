Москва, , 13:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь на основе двух фондов будет создан новый Фонд пенсионного и социального страхования. Предполагается, что благодаря единым клиентским офисам его работа станет удобнее для получателей услуг.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнёт работу с 1 января 2023 года. Учредителем выступил правительство России, а координацией работы будет заниматься Минтруд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.