Лондон, , 13:39 — REGNUM В лондонском суде Олд-Бейли звезда Голливуда Кевин Спейси заявил, что не виновен ни в одном из предъявленных ему четырех эпизодов сексуального насилия в отношении трех мужчин, как передает 14 июля агентство France-Presse.

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз . 2013. США

Стоя в центральном уголовном суде Великобритании, 62-летний американский актер подтвердил свое имя и возраст, а затем сказал, что невиновен по четырем обвинениям в сексуальном нападении и одному обвинению в принуждении к сексуальным действиям.

Королевская прокурорская служба предъявила обвинения против Спейси в мае 2022 года. В июне двукратный обладатель премии «Оскар» за фильмы «Обычные подозреваемые» и «Красота по-американски» добровольно предстал перед судом в британской столице для решения об аресте или освобождении под залог. Судья счел, что Спейси не склонен к побегу.

На июньских слушаниях адвокат актера Патрик Гиббс заявил суду, что его клиент «решительно отрицает» какие-либо преступные действия со своей стороны.

«Он должен ответить на эти обвинения, если хочет жить дальше», — добавил тогда Гиббс.

Читайте ранее в этом сюжете: Про Кевина Спейси снимут документальный фильм