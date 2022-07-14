Москва, , 13:42 — REGNUM Непродуманные действия США и пренебрежение человеческими ценностями прибавляют единомышленников России, отметил депутат Госдумы Геннадий Панин («Единая Россия»).

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют подать заявки на вступление в БРИКС, заявила президент форума БРИКС Пурнима Ананд.

«Сегодняшняя новость — лучшее доказательство уже существующего многополярного мира. Только сам Запад эти очевидные вещи с завидным упорством отказывается признавать», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в ходе недавнего саммита БРИКС президент России Владимир Путин заявил участникам, что сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требуют поиска коллективных ответов.

«Его слова небеспочвенны, все крупные игроки альтернативного западному миру это понимают — вот и переходят к правильным решениям», — добавил Панин.

Парламентарий пояснил, что Восток и Азия готовы сотрудничать, объединяться, но до тех пор, пока это отвечает их собственным интересам.

«Байден отправился в восточное турне. За нефтью и «дружбой». Израиль, Палестина, Саудовская Аравия. Если он не упадёт на трапе самолета и не забудет, к кому именно прилетел — уже половина успеха. Роль просителя (пытается сбить цены на нефть) — не самая приятная. Что именно сможет предложить взамен?» — отметил он.

По словам Панина, геополитическая партия шахмат — в самом разгаре.

Читайте ранее в этом сюжете: В расширении БРИКС увидели начало новой национально-освободительной волны