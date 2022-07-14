Стокгольм, , 13:41 — REGNUM 14 июля Агентство общественного здравоохранения Швеции подало заявление в полицию, в котором указало на утечку данных в национальном реестре вакцинации. Об этом написала газета Aftonbladet.

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Представители ведомства обнаружили, что данные о детях в возрасте до 12 лет, которые были вакцинированы от COVID-19, были опубликованы на одном из сайтов в интернете. Информация включает дату иммунизации, тип вакцины и часть номера социального страхования. В общей сложности от действия злоумышленников пострадали порядка 800 детей.

«Мы относимся к этому очень серьезно. В настоящее время мы расследуем инцидент в сотрудничестве с другими органами, чтобы выяснить, что произошло», — сказала изданию Лиза Брауэрс, глава одного из отделов Агентства общественного здравоохранения.

«Поскольку мы отягощены тайной предварительного расследования, мы не можем сказать больше, чем то, что информация распространена незаконно», — добавила Брауэрс.