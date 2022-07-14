Боровск, Калужская область, , 13:44 — REGNUM К девяти годам лишения свободы приговорен Боровским районным судом 33-летний житель Обнинска за покушение на незаконный сбыт наркотического средства. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской оласти

В феврале 2022 года осужденный в составе организованной группы приобрел в Московской области бесконтактным способом наркотическое средство «мефедрон» массой более трёх килограммов. Для последующего распространения меньшими партиями, мужчина перевез наркотики на своем автомобиле в Боровский район, где был задержан сотрудниками полиции.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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