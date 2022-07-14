Волгоград, 14 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные явления прогнозируют синоптики 14 и 15 июля на территории Волгограда и области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Проливной ливень. 1957

Метеорологи предупреждают о сильных ливнях, грозах с градом и шквалистом усилении ветра до 25 м/с. Власти призывают волгоградцев быть бдительными при нахождении на улице.

Муниципальные дорожно-коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.