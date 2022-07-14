Москва, 14 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Евросоюз потерял свои конкурентные преимущества, введя санкции против России. Об этом 14 июля заявил военный эксперт Василий Колташов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, Евросоюз обрек свою экономику после того, как в своих санкциях вышел за рамки персональных ограничений. Связано это с тем, что экономики ведущих европейских стран сильно зависимы от России.

«Последствия уже очевидны. Ранее Евросоюз имел положительный торговый баланс. Этим он и отличался от США. Германия и ЕС в такой ситуации не были. Они получали российские энергоресурсы по ценам ниже, чем общемировые. Евросоюз только в сотрудничестве с Россией имел конкурентные преимущества. Сейчас они разрушили их напрочь. Сейчас Германия и Евросоюз получили отрицательный торговый баланс», — сказал Колташов.