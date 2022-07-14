Таллин, 14 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум.

Организаторы проекта Бронзовый солдат

Посольство России в Эстонии прокомментировало начало работ по раскопкам братской могилы красноармейцев в Раквере, назвав действия властей осквернением воинских могил и войной с советскими памятниками. Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства в соцсетях.

13 июля 2022 года стало известно о раскопках на месте братской могилы воинов-красноармейцев в Раквере, погибших при освобождении Эстонии от фашизма. До основания был снесен обелиск на месте захоронения, информирует посольство.

«Осквернители воинских могил никак не могут угомониться. Безнравственный крестовый поход против мертвых героев, судя по всему, на этом не будет остановлен. Объявлено о планах раскопать еще несколько могил», — отмечается в заявлении.

Посольство напомнило в этой связи, что Эстония — одна из немногих стран, которые не поддержали резолюцию 76-й сессии Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», принятой 8 ноября 2021 года.

В этом документе ООН выражается глубокая обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков.

«Вызывает сожаление и возмущение, что государство, претендующее на то, чтобы относиться к цивилизованному миру, ведет позорную войну с теми, кого Европа должна благодарить за освобождение от нацизма, стремится вытравить из памяти поколений правду об их подвиге», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули: «Как бы ни хотели некоторые эстонские политики пересмотреть итоги Второй мировой войны и «отменить» Победу советского народа в ней, как они пытаются сегодня «отменить» Россию и ее культуру, история уже сказала свое слово. А для тех, кто не желает усваивать ее уроки, она приготовила достойное место на своей свалке, которая с нетерпением их ожидает».

«Никаких иных чувств, кроме презрения, современные гробокопатели не заслуживают», — так завершается заявление посольства РФ в Эстонии.