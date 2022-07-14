Москва, , 13:33 — REGNUM Украинская армия лишилась 12 беспилотников. Об этом 14 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотник

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка Николаевской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербс и Михайловка Луганской Народной Республики, а также Дерилово Донецкой Народной Республики.

«Кроме того, в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», — добавил Конашенков.

Всего, по его словам, в ходе спецоперации российскими военными уничтожено 1534 беспилотных летательных аппарата.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 июля, разведывательно-ударный беспилотник, принадлежащий военным формированиям Украины, был сбит в небе над городом Мелитополем в Запорожской области.

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