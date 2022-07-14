Москва, , 13:33 — REGNUM Федеральный закон, которые дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и максимальное наказание по которой составит до семи лет лишения свободы, подписал президент России Владимир Путин. Документ 14 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По нормам нового закона, в России вводится уголовная ответственность за публичные призывы к деятельности, которая направлена против безопасности нашей страны или за воспрепятствование исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности государства. При этом за такие действия предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Также эти же действия, которые были совершены лицом с использованием своего служебного положения либо с использованием СМИ или интернета, будут наказываться на срок от одного года до шести лет лишения свободы, также совершение этих действий организованной группой может караться максимальный тюремным сроком до семи лет.

Кроме того, названный закон дополняет УК РФ статьей «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», за что могут наказать до четырех лет лишения свободы, и несколькими другими подобными статьями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.